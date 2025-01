LIKE Raih Penghargaan Aplikasi Terpopuler di Google Play

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi LIKE, platform entertainment dan media sosial, mendapatkan penghargaan sebagai aplikasi paling populer terbaik dan paling menghibur di Google Play. Penghargaan berdasarkan jumlah unduhan serta pengalaman berkesan yang diberikan para pengguna Android.



Aplikasi LIKE diluncurkan pada Agustus 2017. Hanya dalam lima bulan, aplikasi besutan Bigo Technology ini sudah memiliki lebih dari 20 juta pengguna terdaftar dari 187 negara di seluruh dunia. Selain itu, para pengguna memberikan ulasan positif.



Para pengguna dapat mengedit momen sehari-hari mereka dalam video singkat dengan menggunakan berbagai efek khusus yang unik, seperti fitur sinematik BOOM, 3D Magic, filter kecantikan, dan akting dialog. Aaron Wei, Product Director aplikasi LIKE, mengucapkan terima kasih kepada para pengguna yang telah mempercayai LIKE.



"Pengguna adalah kunci sukses kami. Saya juga mengucapkan terima kasih atas tim hebat di LIKE yang telah bekerja keras dalam mengembangkan aplikasi ini," ujarnya, seperti dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa, 12 Desember 2017. Google Play menobatkan LIKE sebagai aplikasi yang paling populer dan menghibur di pasar India dan Indonesia. Selain itu, sebagai aplikasi sosial terbaik di pasar Meksiko, Brazil, dan Amerika Latin.



Berdasarkan Indeks Jaringan Visual Tahunan ke-11 TM (VNI), yang memantau dan meramalkan dampak aplikasi jaringan visual di jaringan global, penggunaan video mobile akan meningkat 8,7 kali lipat dari 2016 sampai 2021. Dengan penghargaan ini, Wei optimistis LIKE bisa turut dalam peningkatan yang diramalkan tersebut.



"Kami tidak heran jika LIKE sangat populer di Indonesia. Negara ini adalah basis ekonomi digital yang berkembang dengan salah satu pengguna media sosial tertinggi dan pasar smartphone terbesar di Asia Tenggara," ujarnya.



