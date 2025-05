Logitech Luncurkan Papan Ketik Gaming, Diklaim Tercepat

TEMPO.CO, Jakarta - Penyedia produk pendamping gadget atau gawai, Logitech, memperkenalkan papan ketik (keyboard) khusus bagi pencinta game yang diberi nama Logitech G310 Atlas Dawn Mechanical Gaming Keyboard . Papan ketik tersebut bekerja 25 persen lebih cepat dibandingkan produk serupa, yang sekaligus diklaim tercepat di segmennya.



"Ini sangat penting untuk menunjang permainan game dalam durasi yang lama," ujar Vice President and General Manager of Gaming Logitech, Ujesh Desai, melalui siaran tertulis, Jumat, 24 Juli 2015.



Teknologi utama yang mendukung pengoperasiannya, yakni Romer-G mechanical switch untuk menjaga agar perangkat tidak cepat aus. Adapun daya tahannya diklaim 40 persen lebih tinggi dibandingkan papan ketik mekanik.



Selain kecepatan, Logitech juga menunggulkan desain yang minimalis dan ringan. "Rancangannya memungkinkan jarak kedua tangan lebih berdekatan untuk meningkatkan kenyamanan," kata Desai.



Fitur andalannya, yaitu Central Backlighting untuk memudahkan pengguna menemukan tombol dalam kondisi gelap. Terdapat juga pengatur tingkat pencahayaan pada layar.



Untuk menunjang permainan, Logitech menyediakan Arx Control yang terintegrasi dengan gawai berbasis iOS dan Android. Arx Control berfungsi menampilkan informasi dan statistik game yang sedang dimainkan.



G310 Atlas Dawn dapat dijumpai di Indonesia mulai September 2015 mendatang. Satu unitnya dibanderol US$ 129,99 atau Rp 1,749 juta.



SATWIKA MOVEMENTI