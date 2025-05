TEMPO.CO, San Jose - Sementara kantor Apple memiliki desain piring terbang, kantor Samsung baru di Silicon Valley terlihat lebih seperti rubik cube raksasa. Kampus senilai US$ 300 juta (Rp 4,4 triliun) itu dibuka Rabu, 23 September 2015, mengokohkan kehadiran perusahaan Korea Selatan itu di Silicon Valley.



Gedung 1,1 juta kaki persegi di San Jose itu dimaksudkan untuk menampung hingga 2.000 karyawan, menyatukan tim R&D Amerika Samsung serta menyediakan tempat bagi staf penjualan lokal dan pemasaran.



Samsung mengatakan desain terbuka gedung itu dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi di antara karyawan, memungkinkan interaksi dadakan yang merupakan asal-usul dari banyak ide-ide besar.



Pembangunan gedung berawal pada 2013, Samsung bekerja sama dengan perusahaan arsitektur NBBJ yang melakukan perancangan, meliputi halaman, lantai taman terbuka, dan ruang laboratorium.



"Hari ini merupakan tonggak utama saat kita membuka fasilitas Samsung paling strategis di AS dan juga investasi terbesar kami di Silicon Valley," kata Jaesoo Han, Presiden Perangkat Samsung di Amerika, dalam sebuah pernyataan pers.



"Tujuan Samsung adalah untuk mengembangkan teknologi generasi mendatang terbaik untuk solusi perangkat."



Samsung menekankan bahwa situs tersebut adalah rumah untuk tim R&D, termasuk penelitian produk seperti display, semikonduktor, dan hard drive SSD.



Bagaimanapun, bangunan itu memberi pijakan yang sama dengan raksasa teknologi seperti Apple dan Facebook, yang telah mendirikan rumah monumental di Silicon Valley.



Samsung mungkin akan menghadapi masa-masa sulit di industri telepon pintar, tapi kantor baru ini seharusnya memberikan visibilitas lebih luas di dunia teknologi.



ERWIN Z. | THE VERGE