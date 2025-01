Menjajal Star Wars Battlefront 2: Story Mode Hingga Loot Boxes

TEMPO.CO, Jakarta - Star Wars Battlefront 2 diluncurkan secara global hari ini, Jumat, 17 November 2017. Game yang diproduksi EA Dice dan diedarkan Electronic Arts ini bisa dimainkan di PlayStation 4, Xbox One, dan komputer berbasis Microsoft Windows.

Game ini berkisah tentang Iden Versio, prajurit elite Empire, di masa antara Return of the Jedi (episode VI) dan Star Wars: The Force Awakens (episode VII). Dalam perjalanannya, dia bersinggungan dengan tokoh-tokoh ikonik seperti Luke Skywalker dan Han Solo. Pemilihan lakon dengan faksi antagonis baru terjadi dua kali, setelah Star Wars: TIE Fighter pada 1994.