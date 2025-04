Nama Jajaran iPhone 2017: iPhone Edition, iPhone 8, iPhone 8 Plus

TEMPO.CO, Berlin - Hanya 11 hari sebelum Apple meluncurkan iPhone 2017, muncul nama jajaran iPhone 2017, yang akan terdiri dari Apple iPhone 8 (penerus Apple iPhone 7), Apple iPhone 8 Plus (penerus Apple iPhone 7 Plus) dan Apple iPhone Edition (model ulang tahun kesepuluh).



Phonearena, Jumat, 1 September 2017 melaporkan bahwa beberapa vendor casing telah mendengar model-model iPhone baru dari sumber yang sama di Shenzhen, yang mengklaim telah melihat kemasan ponsel baru tersebut. Berdasarkan sumber tersebut, keluarlah ketiga nama tersebut.



Salah satu pembuat casing telah memperbarui SKU-nya berdasarkan informasi ini, yang berarti informasi ini sangat penting. Label lain menjual label menggunakan informasi tersebut, dan menunjukkannya kepada mitra ritelnya secara privasi.



Apple iPhone Edition akan menjadi iPhone pertama yang mengusung panel OLED dan akan menampilkan layar tepi-ke-tepi. Ponsel ini akan menggunakan sistem pengenalan wajah 3D yang akan digunakan untuk membuka kunci telepon dan memverifikasi identitas.



Baterai berbentuk "L" akan memungkinkan sel berkapasitas besar untuk dipasang di dalam telepon. Pengguna akan dapat mengetuk layar untuk membangunkan unit, dan fitur pengisian daya nirkabel opsional akan tersedia. Perangkat akan didukung oleh chipset A11.



Apple iPhone Edition, Apple iPhone 8 dan Apple iPhone 8s semuanya akan diluncurkan pada 12 September di kampus baru Apple. Tepatnya, acara akan berlangsung di Steve Jobs Theater.



iPhone Edition diperkirakan akan dibanderol dengan harga US$ 1.000 sampai US$ 1.400.



PHONEARENA | ERWIN Z