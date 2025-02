Negara-negara yang Melarang DeepSeek dan Aplikasi dari Cina Lainnya

India dengan tegas menolak sebanyak 59 aplikasi buatan Cina untuk beroperasi di negara mereka. Times of India melaporkan Kementerian Elektronik danTeknologi Informasi India melarang sejumlah aplikasi dari Cina karena merugikan kedaulatan, integritas, dan pertahanan.

Adapun sejumlah aplikasi yang dilarang tersebut meliputi TikTok, Shareit, Kwai, UC Browser, Baidu Map, Shein, Clash of Kings, DU battery saver, Likee, Mi Community, Helo, YouCam makeup, WeChat, Weibo, dan beberapa lainnya.

Negara yang dipimpin oleh Donald Trump ini pun mengambil tindakan yang sama seperti Italia dengan melarang DeepSeek untuk beroperasi di Amerika Serikat (AS). Di negara tersebut, aplikasi tersebut menghadapi larangan yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut AS (US Navy) yang melarang penggunaan teknologi AI perusahaan tersebut karena atas dasar kekhawatiran terkait keamanan dan etika.