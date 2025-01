OPPO F5 Diluncurkan, Incar Segmen Anak Muda

TEMPO.CO, Jakarta - OPPO F5 hadir di Indonesia dengan menyasar pangsa pasar anak muda. Menurut Alinna Wenxin, Marketing Director OPPO Indonesia, strategi visi "selfie expert and leader" akan tetap diusung untuk memenangkan pasar ponsel Indonesia.

Suwanto mengatakan, tak hanya selfie seorang diri, melainkan juga mengambil gambar berkelompok dengan beberapa wajah bisa dilakukan teknologi tersebut. Jadi, tiap wajah di dalam foto tersebut akan dianalisis satu per satu untuk kemudian dibuat lebih tampak natural. "A.I. recognition ini akan memilih efek beautify yang tepat untuk tiap orang," ujar dia.

Menggunakan tagline "Capture the Real You", ponsel ini mengusung kamera depan sebagai jualan utamanya. Meski begitu, ponsel flagship teranyar OPPO ini tidak mengusung dual-camera layaknya F3. Padahal, jika dilihat dari tren saat ini, banyak pabrikan smartphone lain membuat fitur tersebut karena permintaan pasar yang tinggi.

Berbicara soal game, OPPO mengoptimalkan perangkat terbaru mereka untuk bermain game Mobile MOBA Arena of VALOR (AOV). OPPO menyematkan fitur High Frame Rates Mode dan Game Accelaration agar pemain dapat mendapatkan frame rate games di atas 30-60 fps (frame per second). Artinya, kamu bisa main game AOV tanpa harus takut grafis rusak atau nge-lag. Itu mungkin karena kartu grafis Arm Mali G71 MP2 yang dibenamkan di dalam ponsel tersebut. Kartu grafis ini termasuk yang tertinggi di kelas smartphone.