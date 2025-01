Pembuat Pokemon Go Raih Rp 2,7 Triliun untuk Bikin Game AR Lain

TEMPO.CO , San Francisco - Pencipta game hit Pokemon Go , Niantic, telah mengumpulkan dana US$ 200 juta (Rp 2,7 triliun) saat perusahaan itu bersiap untuk merilis game augmented reality (AR) lainnya berdasarkan dunia Harry Potter. Baca: Simak Video Serunya Menangkap Monster Legenda di Pokemon Go

Niantic telah mengumpulkan dana sekitar US$ 33 juta (Rp 444 miliar) sampai saat ini. Pembuat permainan itu meraih keuntungan besar saat "Pokémon Go" menjadi game mobile tercepat yang mencapai pendapatan US$ 1 miliar pada pendapatan awal tahun ini.



