Perbandingan Kamera iPhone X Vs iPhone 8 Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Apple iPhone X resmi dirilis. Peluncuran seri baru ini diumumkan bersamaan dengan peluncuran iPhone 8 Plus pada September lalu. Memiliki harga berbeda cukup jauh, seberapa baik kamera iPhone X dibanding saudaranya?



Kualitas kamera iPhone 8 Plus memang hebat, tapi saingan terbesarnya mungkin adalah anggota keluarga sendiri, iPhone X.



Telepon seluler yang diluncurkan dalam rangka ulang tahun ke-10 Apple, Iphone X, memiliki desain baru dan fitur tambahan, termasuk kamera yang sedikit berbeda, dengan harga yang lebih mahal US$ 200 (sekitar 2,7 juta rupiah) dari Iphone 8 Plus.



CNET mencatat, baik iPhone X maupun iPhone 8 Plus, memiliki kamera dual lensa, resolusi kamera 12 megapiksel, dengan spesifikasi yang sedikit berbeda. Keduanya memiliki bukaan lensa f/1,8 dan dibekali optical image stabilization (OIS). Perbedaannya, lensa tele pada iPhone X dengan f/2,4 sedikit lebih cepat dibanding f/2,8 pada iPhone 8 Plus. Selain itu, lensa tele pada iPhone X memiliki OIS.



Sedangkan untuk kamera depan, keduanya memiliki resolusi yang sama, yakni 7 MP. Namun kamera depan pada iPhone X merupakan bagian dari sistem pengaturan TrueDepth. Pengaturan ini bisa menghasilkan kamera inframerah, sensor, dan proyektor cahaya yang lebih baik. Selain fitur pembuka FaceID, kamera ini bisa menghasilkan efek modus potret untuk swafoto.



Saat diuji secara bersamaan untuk melakukan perbandingan, efek layar membuat beberapa foto dari iPhone X terlihat lebih redup dan semarak dibanding iPhone 8 Plus. Secara keseluruhan, dalam kebanyakan situasi, ponsel menghasilkan gambar yang sangat mirip dalam hal warna, detail, dan jangkauan dinamis.



Layar OLED pada iPhone X membuat gambar lebih cerah dan hidup daripada foto di iPhone 8 Plus saat melihat foto di telepon.



Sedangkan potret yang diambil dengan kedua ponsel terlihat sangat bagus pada perbesaran yang kecil. Bila perbesaran dilakukan, detail halus, seperti rambut, terlihat lebih tajam pada Iphone X. Modus potret yang menciptakan latar belakang buram atau efek bokeh terlihat serupa pada kedua ponsel. Namun iPhone X memiliki keunggulan karena gambarnya terlihat lebih tajam.



Modus potret dengan kamera depan pada iPhone X sangat mudah. Pengguna bisa mengaksesnya dengan cara yang sama seperti kamera belakang: gesek ke mode potret, pilih opsi pencahayaan yang Anda inginkan, posisikan diri ke dalam bingkai sehingga perangkat mendeteksi wajah, kemudian jepret.



Perlu dicatat bahwa ponsel lain, seperti Google Pixel 2, memiliki kemampuan untuk menghasilkan mode potret dengan aplikasi tanpa memerlukan rangkaian pengindraan mendalam, seperti pada iPhone X.



Tidak ada perbedaan yang signifikan di antara foto yang diambil dengan lensa tele di kedua ponsel tersebut pada siang hari atau ruangan yang terang.



Untuk video, dapat digunakan dalam segala medan pengambilan gambar, entah sedang berjalan atau bergerak. Dengan lensa 2x, pengguna akan melihat lensa mana yang paling stabil. Jika pengguna mengambil gambar dengan kondisi diam, mungkin tidak akan melihat banyak perbedaan. OIS membantu membuat video yang lebih halus dan mudah ditonton.



Sedangkan untuk foto dalam cahaya redup yang diambil dengan kamera utama sama baiknya. Kedua ponsel memamerkan suar di tempat yang sama jika sumber cahaya menyentuh lensa dengan cara benar. iPhone 8 Plus menyoroti area terang sedikit lebih banyak dari iPhone X.



Foto yang dihasilkan iPhone X lebih terang pada subyek dan latar belakangnya, yang menghasilkan tampilan yang lebih indah. Sebaliknya, foto yang sama diambil dengan Iphone 8 Plus memiliki lebih banyak noise.



Ada perbedaan halus saat menggunakan lensa tele untuk foto close up. Saat memperbesar pembesaran 100 persen, Iphone X tampak lebih tajam, terutama di daerah yang memiliki banyak detail. Ini masuk akal mengingat OIS dan aperture yang lebih lebar di lensa kedua, yang berarti shutter bisa tetap terbuka lebih lama.



Sedangkan untuk video, perbedaan kualitas saat beralih antara 1x dan 2x hampir tidak terasa saat syuting tembakan statis. OIS memang membantu membuat hasil yang lebih menarik saat syuting di 2x pada iPhone X dalam cahaya rendah.



Saat menggunakan lampu kilat LED dengan mode potret, foto dari kedua ponsel cenderung menghasilkan mata merah pada subyek foto. Kedua gambar menunjukkan banyak noise.



Lalu siapa pemenangnya? Tidak ada lompatan besar dalam kualitas gambar dan video antara 8 Plus dan X. Tapi iPhone X pasti memiliki kelebihan dibanding iPhone 8 Plus dalam cahaya rendah dan pada kamera selfie jika dalam mode potret.



Harga iPhone X memang lebih mahal, tapi ponsel ini memiliki banyak fitur lain yang mungkin membuat harga mahal itu layak.



CNET | RENDRAWATI