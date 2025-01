Ponsel Berisi TikTok Sempat Dijual Ribuan Dolar di Amerika Serikat, Apa yang Terjadi?

TEMPO.CO , Jakarta - Aplikasi media sosial TikTok sempat terhapus dari toko aplikasi di AS. Dilansir dari USA Today , para penjual lantas memanfaatkan situasi ini dengan menjual ponsel bekas yang sudah dipasangi TikTok. Harga yang ditawarkanpun fantastis hingga ribuan dolar. Kejadian ini mencuat setelah TikTok sempat ditutup sementara di AS pada Januari 2025.

Pada 19 Januari 2025, TikTok menutup layanan aplikasinya di AS setelah pemerintah negara tersebut mengancam akan melarang aplikasi asal Tiongkok itu karena masalah keamanan nasional. Langkah ini dilakukan beberapa jam sebelum batas waktu yang mengharuskan ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual aplikasi ini ke entitas yang berbasis di AS.

Namun, hanya sehari setelah penutupan itu, pada 20 Januari, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk menunda penerapan larangan tersebut hingga awal April. Meskipun TikTok sudah dapat diakses oleh pengguna yang telah mengunduh aplikasi sebelumnya, aplikasi tersebut masih belum tersedia untuk diunduh dari toko aplikasi Apple dan Google yang berbasis di AS.

Hingga akhir pekan lalu, kapan TikTok akan kembali tersedia bebas di toko aplikasi di AS masih menjadi tanda tanya. Meskipun Trump telah memberi harapan dengan usul usaha patungan antara AS dan ByteDance, yang memberikan AS 50 persen saham aplikasi tersebut, belum ada kepastian mengenai waktu kembalinya TikTok ke App Store atau Google Play.