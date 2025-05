TEMPO.CO, New York - Presiden Amerika Serikat Barrack Obama akhirnya mengganti ponselnya. Dalam sebuah wawancara dengan Jimmy Fallon dalam acara The Tonight Show, Obama menceritakan, mulai 2016, dia mendapatkan ponsel pintar baru sebagai pengganti BlackBerry-nya.



“Akhirnya tahun ini mereka bilang, kabar baik untuk Pak Presiden, kami akan memberikan ponsel pintar baru untuk Anda,” kata Obama dalam acara The Tonight Show with Jimmy Fallon, seperti yang dikutip dari Theverge.com, Senin, 12 Juni 2016. Obama mengaku senang mendengar kabar tersebut, karena dirinya melihat kedua putri dan istrinya sudah lama menggunakan ponsel pintar dan melakukan aneka kegiatan dengan ponsel pintar tersebut.



Obama mengakui sebagai seorang pria berteknologi tinggi sejak dulu. Ia pun mengaku sebagai Presiden Amerika Serikat pertama yang menggunakan BlackBerry. Ia bahkan tetap menggunakan BlackBerry hingga tak ada lagi orang yang menggunakan BlackBerry. ”Saya bahkan masih punya klip di sabuk.”



Namun, dengan alasan keselamatan, Obama mengatakan ponsel pintar baru yang diberikan kepadanya lebih menyerupai ponsel mainan untuk anak usia 3 tahun. "Pak Presiden, untuk alasan keamanan, ponsel pintar ini tidak bisa mengambil foto, tidak bisa mengirim pesan, dan panggilan telepon tidak bisa berfungsi, Anda juga tidak bisa memainkan musik pada ponsel tersebut,” kata Obama menjelaskan ponsel barunya.



Obama mengatakan ponsel pintar baru miliknya kini lebih menyerupai ponsel mainan untuk anak-anak dengan layar berbahan stiker untuk dimainkan ketimbang alat komunikasi masa kini. Obama tidak menyebutkannya dalam acara talk show tersebut, ponsel pintar apa yang digunakannya saat ini.



THE VERGE | MAYA NAWANGWULAN