Rilis iPhone X Indonesia: Fanboy 'Penyusup' dan Hadiah Natal

TEMPO.CO, Jakarta - Selalu ada kisah menarik saat peluncuran iPhone X . Di Indonesia, salah seorang penggemar Apple—atau kerap disebut Apple Fanboy—rela "menyusup" ke mal Central Park yang masih tutup. Dia datang ke Central Park sekitar pukul 08.00 dan masuk lewat pintu khusus pegawai. Pria bernama Fadli, 30 tahun, itu naik ke lantai 1, lalu menuju iBox, tempat peluncuran iPhone X berada, juga lewat lift pegawai. "Saya tanya ke pegawai, katanya lift pegawai sudah aktif. Saya ikut pegawai yang mau masuk," kata dia di iBox Central Park, Jumat, 22 Desember 2017. Namun, bukan iPhone X yang Fadli beli, melainkan iPhone 8 Plus hitam varian 64 gigabita (GB). Harganya Rp 14,499 juta. Saat ditanya kenapa tidak membeli iPhone X, Fadli menjawab, "Lebih tertarik iPhone 8 Plus." Dia memang penggemar iPhone. Terbukti, sebelumnya dia menggunakan iPhone 6. Fadli, 30 tahun. (tengah, memakai kaos warna merah), pemilik iPhone 8 Plus pertama di Indonesia. (TEMPO/Amri Mahbub)

Adapun pemilik iPhone X pertama di Indonesia ialah Hari. Pria 50 tahun ini membeli iPhone X varian 256 GB. Namun dia membeli iPhone X bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang yang spesial. "Saya mau kasih sebagai hadiah Natal, sebuah hari yang istimewa. Jadi saya beli iPhone X," ujarnya.



Saat ini, dia menggunakan iPhone 7 Plus. "Nanti saya akan beli untuk saya sendiri setelah ini," ucapnya.



Hari, 50 tahun pemilik iPhone X pertama di Indonesia, membeli unit iPhone X varian 256 gigabita di iBox Central Park, Jakarta Barat, 22 Desember 2017. (TEMPO/Amri Mahbub)



Tiga smartphone teranyar Apple, yakni iPhone X, iPhone 8, dan iPhone 8 Plus, resmi meluncur di pasar Indonesia. Ketiga telepon seluler pintar ini didistribusikan Teletama Artha Mandiri (TAM), anak usaha Erajaya Group.



Dari ketiga ponsel tersebut, iPhone X varian 256 GB merupakan yang paling mahal. Harganya mencapai Rp 20,799 juta. Disusul iPhone X varian 64 GB yang dibanderol Rp 17,999 juta.



Untuk varian iPhone 8 varian 64 GB dijual seharga Rp 12,599 juta. Kemudian iPhone 8 varian 256 GB dibanderol Rp 15,399 juta. Adapun iPhone 8 Plus 64 GB dilego Rp 14,499 juta dan iPhone 8 Plus 256 GB dijual Rp 17,199 juta. Ketiganya bisa didapatkan secara offline di jaringan retail Erajaya, seperti iBox, outlet Erafone, dan Urban Republic di seluruh Indonesia.



iPhone X di gerai iBox Central Park, Jakarta Barat. (TEMPO/Amri Mahbub)



Menurut Director of Marketing and Communication Erajaya Group Djatmiko Wardoyo, pihaknya menyediakan skema cicilan agar para penggemar iPhone bisa membawa pulang ponsel teranyar ini. "Cicilan nol persen ini mulai Rp 700 ribu per bulan dan gratis satu kali cicilan senilai Rp 1,7 juta," katanya.



