TEMPO.CO, California - Selamat ulang tahun iPhone. Hari ini, 29 Juni 2017, tak terasa iPhone ternyata sudah memasuki usianya yang ke-10. Hari ini, pada 2007 silam, iPhone generasi pertama resmi dirilis ke pasar Amerika Serikat.



Kala itu, generasi pertama iPhone langsung dikenalkan oleh pendiri Apple, Steve Jobs, di gelaran tahunan MacWorld di San Fransisco, California, pada 9 Januari 2007. Lalu, pada 29 Juni 2007, iPhone generasi pertama mulai dijual.



"iPhone akan membuka jalan baru sebuah telepon genggam," kata Steve Jobs kala itu, seperti dikutip dari laman berita teknologi Recode. Pengunjung yang menghadiri pidator Steve Jobs tersebut langsung menyambutnya dengan tepuk tangan meriah.





Mendiang Steve Jobs saat mengenalkan iPhone 1, 9 Januari 2007 silam. (MacRumors)



Satu dekade setelah kelahirannya, laman berita Recode menasbihkan iPhone sebagai perangkat yang mampu mengubah dunia. Sesumbar Steve Jobs menjadi kenyataan. Ponsel keluaran Apple ini tak hanya untuk menelepon dan mengirimkan teks, melainkan juga menjelajah dunia maya yang saat itu sedang gencar-gencarnya.



Sejak itulah, surat elektronik (e-mail), media sosial, hingga sekadar bermain game, bisa dilakukan dari genggaman. "Dan memakai satu jempol," kata Steve Jobs, saat merilisnya.



Selain itu, peluncuran iPhone membawa angin segar bagi bisnis Apple. Sebelum 2007, Apple hanya bergantung pada penjualan komputer Mac dan alat pemutar musik iPod. Apple mendapatkan keuntungan bersih US$ 1,9 miliar dari dua perangkat tersebut.





Rumor desain iPhone 8. (MacRumors)



Sedangkan tahun lalu, Apple mendapatkan keuntungan US$ 45,6 miliar. Sumbangan terbesar dari iPhone, sebesar 63 persen. Kini, dunia siap menyambut iPhone 8.



Memang, ide mendiang Steve Jobs untuk melahirkan iPhone sangat brilian. Dia menyebut iPhone sebagai 3 in 1: ponsel, musik, dan internet.



Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-10, iPhone.



RECODE | AMRI MAHBUB