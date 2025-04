TEMPO.CO, Jakarta - Tim komunikasi Facebook angkat bicara soal kelumpuhan (down) yang dialami platform media sosial yang didominasi warna biru itu. Menurut tim komunikasi, pihak Facebook sudah memperbaiki layanan.



"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Layanan sudah kembali seperti sediakala," demikian konfirmasi dari tim komunikasi yang diterima Tempo melalui pesan pendek, Selasa, 9 Mei 2017.



Facebook sempat mengalami down sekitar pukul 07.00 WIB, Selasa, 9 Mei. Baru kembali normal sekitar dua jam kemudian. Saat down, laman Facebook menampilkan sebuah pesan yang berisi adanya gangguan teknis. "Error loading stories," demikian pesan yang tampil dalam laman Facebook.



Sayangnya, tim komunikasi Facebook enggan menyebutkan apa masalah yang dialami. Down dialami saat Facebook dibuka dari sejumlah browser, seperti Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, dan Opera.



Tak hanya di Indonesia, layanan Facebook tumbang di beberapa negara, seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina, dan Malaysia. Tak hanya versi desktop, aplikasi Messenger mengalami hal yang sama di regional Amerika Selatan.



AMRI MAHBUB