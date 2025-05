Smartwatch Pilihan Forbes di Pameran IFA Berlin 2015

TEMPO.CO, Berlin - Pameran elektronik konsumen IFA 2015 di Berlin, awal September 2015, menampilkan berbagai smartwath baru menarik yang diperkirakan akan menjadi tren selama beberapa bulan ke depan. Berikut ini smartwatch pilihan Forbes yang dapat dipertimbangkan.



Samsung Gear S2



Jam pintar terbaik sejauh ini. Bahkan Apple Watch tidak mendapat pujian sebesar jam ini dalam berbagai ulasan. Jam baru ini hadir dalam dua varian: standar dan klasik. Jam ini tidak menggunakan Android Wear dari Google, melainkan didukung sistem operasi Samsung, Tizen.



Seperti Apple Watch, jam ini memiliki kontrol fisik untuk setup touchscreen. Bezel yang berputar dapat digunakan untuk sejumlah besar pilihan navigasi, termasuk bergulir, zooming, serta menyesuaikan tingkat volume dan kecerahan. Harga dan tanggal rilis belum disebutkan.



New Moto 360



Motorola, atau lebih tepatnya Lenovo, telah memutuskan tetap pada Android Wear untuk sekuel jam pintarnya. Moto 360 2015 hadir dalam tiga ukuran (dua ukuran dan tiga tali ukuran yang berbeda) serta memiliki lebih dari 300 kombinasi bezel, tali, dan casing.



Moto 360 baru ini telah tersedia untuk pre-order dan pengiriman dimulai pada akhir bulan ini. Perangkat ini seharga US$ 299,99-429,99.



Moto 360 Sport



Edisi sport dari jam pintar baru Motorola ini sangat berbeda berkat masuknya sensor GPS. Ia menjadi perangkat Android Wear kedua, setelah Sony SmartWatch 3, yang menawarkan konektivitas tersebut. Ini berita bagus karena berarti bahwa pemakai dapat melacak jalan secara akurat serta menggunakan aplikasi tanpa perlu membawa ponsel. Tidak ada konfirmasi soal harga dan kapan jam ini akan dijual.



Asus ZenWatch 2



Tidak resmi diluncurkan di IFA, Asus menggebrak dengan mengumumkan sekuel Android Wear dengan harga murah--149 euro (Rp 2,3 juta) dan 169 euro (Rp 2,6 juta)--bergantung pada model yang dipilih. Satu model ZenWatch 2 berukuran 49 x 41 mm dengan tali 22 mm, serta versi 45 x 37 mm dengan tali 18 mm.



Keduanya didukung CPU Qualcomm Snapdragon, tahan air, dan memiliki rating perlindungan IP67, yang berarti dapat bertahan di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Jam ini dijadwalkan meluncur pada Oktober.



Sony Wena



Sony Wena diumumkan awal bulan ini tapi dipamerkan pertama kalinya di Berlin. Jam ini dirancang bekerja sama dengan pembuat jam Citizen. Notifikasi, pelacakan aktivitas, dan e-payment dimungkinkan oleh jam stainless steel ini. Jam tersebut hanya dipasarkan di Jepang saat ini dan rilis di AS dijadwalkan pada 2016.



ERWIN Z | FORBES