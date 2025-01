Snapdragon X Series Kini Tersedia dalam PC Desktop Mini Lenovo

TEMPO.CO , Jakarta - Qualcomm mengumumkan saat ini prosesor Snapdragon X Series tersedia dalam desktop mini Lenovo . Senior Director Product Marketing Qualcomm Technologies Inc. Peter Burns mengatakan produk yang tersedia prosesor tersebut adalah Lenovo ThinkCentre Neo 50q QC dan Lenovo IdeaCentre Mini x (1L, 10) Desktop PC.

Lenovo Kembali Gelar Kompetisi Gaming Legion of Champions

Lenovo Tab Plus Resmi Diluncurkan di AS, Ini Spesifikasinya

Lenovo ThinkCentre neo 50q QC menggunakan platform Snapdragon X Plus dan Snapdragon X. Desktop PC kompak ini menawarkan daya NPU sebesar 45 TOPS (Tera Operations Per Second), yang memungkinkan pengelolaan pengerjaan berat dengan lancar dan efisien tanpa mengorbankan efisiensi daya.