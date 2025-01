SophosLabs: Waspada, Tak Ada Gadget yang Aman dari Serangan Siber

Malware ini juga menyebar via exploit ExternalBlue, seperti halnya WannaCry, tapi karena WannaCry telah menginfeksi sebagian besar mesin yang ada, hanya sedikit mesin rentan yang tersisa. Motivasi dibalik NotPetya masih belum jelas karena masih banyak salah langkah, celah, dan kesalahan dalam serangan yang dilakukannya. Contohnya, akun e-mail yang bisa digunakan korban untuk menghubungi attacker tidak bekerja sehingga korban tidak dapat menyelamatkan data mereka.

Terlepas dari niatnya, Palotay menjelaskan, Sophos sangat menyarankan agar korban tidak membayar uang tebusan. Sebaliknya, yang harus dilakukan adalah back up data dan menjaga perangkat lunak tetap up to date.