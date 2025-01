Spotify Meluncurkan Partner Program Monetisasi Konten Podcast: Apa Manfaatnya untuk Kreator?

Apa Itu Partner Program?

Program monetisasi ini bertujuan untuk memberi kreator yang memenuhi syarat di Spotify kesempatan mendapat uang selain dari iklan. Dengan meningkatkan perpustakaan podcast video di Spotify, peluang platform ini bersaing dengan YouTube yang saat ini menjadi platform dominan dalam hal konten video.

Sejak peluncuran format podcast video pada 2022, Spotify melaporkan bahwa 250 juta pengguna telah menonton di platformnya. Perusahaan tersebut menyatakan sekitar dua pertiga pendengar podcast mengatakan bahwa mereka menyukai podcast yang memiliki video. Spotify mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 300 ribu video podcast di platformnya. Adapun jumlah kreator yang mempublikasikan video setiap bulannya di platform telah meningkat lebih dari 50 persen tiap tahun.

Dikutip dari Tech Crunch, sejalan dengan peluncuran program monetisasi ini, Spotify juga berencana akan menambah banyak fitur video baru antara lain bagian, komentar, pinch-to-zoom, thumbnail. Layanan streaming ini juga mempermudah pencarian konten video dengan meningkatkan rekomendasi video yang dipersonalisasi di seluruh aplikasi.

“Dengan memberikan penawaran video terbaik di kelasnya tanpa terganggu oleh jeda iklan, dikombinasikan dengan fleksibilitas dan keberadaan Spotify di mana-mana, kami dapat memberikan pengalaman kepada audiens yang lebih unggul dari platform mana pun. Dan dengan memberikan Anda para kreator jalan lain menuju monetisasi di luar iklan, kami membebaskan untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk melakukan hal yang disukai berkreasi,” kata CEO Spotify Daniel Ek.

Spotify mengumumkan bahwa para kreator sekarang dapat mengunggah klip langsung ke platform untuk mempromosikan podcast mereka. Penambahan ini bertujuan mendorong orang untuk menonton episode berdurasi pendek. Fitur Podcast Clip memikat pendengar baru dengan 33 persen lebih banyak daripada fitur preview.

Para kreator bisa memilih thumbnail untuk podcast video mereka. Spotify juga mendesain ulang dasbor kreatornya agar lebih mudah bagi kreator untuk melihat kinerja dan analisis pertumbuhan.

Sejak peluncuran acara Now Playing Spotify, lebih dari 65 persen konten podcast yang memenuhi syarat telah terdaftar dalam Partner Program. Para kreator podcast yang dimaksud antara lain Smart Money Happy Hour, The Paranormal Podcast, The Makeshift Podcast, dan Girls Rewatch Podcast. Para kreator yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri mereka di creators.spotify.com.

