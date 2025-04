Star Wars Battlefront 2, Game E3 Paling Banyak Dilihat di YouTube

TEMPO.CO, San Francisco - Star Wars Battlefront II telah menempati posisi teratas sebagai judul yang paling banyak dilihat di YouTube saat berlangsungnya event game terbesar tahun ini, Electronic Entertainment Expo, yang berlangsung di Los Angeles 13-15 Juni 2017.



Star Wars Battlefront II telah menempati posisi teratas dengan mencatat terbanyak dilihat pada cuplikan, gameplay, cakupan, dan video buatan penggemar.



Star Wars Battlefront II memiliki lebih dari 7,9 juta penayangan trailernya sendiri selama seminggu, dan meraih posisi untuk game terpopuler di YouTube. Selain itu, tiga judul lain dari konferensi pers EA masuk daftar sepuluh besar.



Sepuluh game yang paling banyak dilihat adalah sebagai berikut:

1. 1 Star Wars Battlefront II

2. Assassin's Creed Origins

3. FIFA 18

4. Call of Duty: WWII

5. God of War

6. Super Mario Odyssey

7. Spider-Man

8. Anthem

9. Need for Speed Payback

10. Dragon Ball Fighter Z



Untuk cuplikan, posisi Star Wars Battlefront II diikuti oleh Super Mario Odyssey dengan 5,5 juta penayangan. Nintendo Super Mario Odyssey diperlihatkan pada konferensi pers E3 terakhir tahun ini, sehingga semua tontonan tersebut terjadi kira-kira dalam tiga hari.



Sepuluh trailer yang paling banyak dilihat adalah sebagai berikut:

1. Star Wars Battlefront II - 7,9 juta dilihat

2. Super Mario Odyssey - 5,5 juta dilihat

3. Spider-Man - 4,5 juta dilihat

4. FIFA 18 - The Journey: Hunter Returns - 4 juta dilihat

5. Need for Speed Payback - 3,4 juta dilihat

6. Call of Duty: WWII Multiplayer Reveal - 3,3 juta dilihat

7. Forza Motorsport 7 - 3,1 juta dilihat

8. Mario + Rabbids Kingdom Battle - 3 juta dilihat

9. South Park: The Fractured But Whole - 2,7 juta dilihat

10. Assassin's Creed Origins - 2,6 juta dilihat



