Starwars Masuk Daftar Password Terburuk 2017

Ya, pendatang baru yang paling terkenal tahun ini adalah "starwars", yang muncul dalam daftar di posisi 16, tepat di bawah "abc123" sebagai petahana. Pendatang baru lain termasuk "letmein" (nomor 7), "iloveyou" (nomor 10) dan "whatever" (nomor 23).

Ini bukan pertama kalinya Star Wars muncul dalam daftar. Pada edisi 2015 juga menyertakan "starwars” di posisi nomor 25. Munculnya password Star Wars bertepatan dengan tahun-tahun yang menampilkan episode film ini, termasuk "The Force Awakens" tahun 2015 dan "The Last Jedi" 2017.