3 Tahun Jokowi-JK, Lima Lapangan Migas Selesai Dibangun

Amien mengatakan, Banyu Urip on stream full capacity untuk train A, 12 Desember 2015 sedangkan train B, 18 Januari 2016. Investasi Capex Banyu Urip adalah US$ 3,38 miliar.

Untuk Banyu Urip Kapasitas produksi yang direncanakan adalah 185 ribu barrel minyak per hari. Sedangkan produksi yang bisa direalisasikan 200 ribu barrel minyak per hari.

Lapangan Bangka adalah bagian dari proyek Indonesian Deep Water Development atau IDD dan sudah on stream Agustus 2016. Produksinya 100 MMSCFD dan 4 ribu barel per kondensat per hari.