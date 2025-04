Harga Emas Antam Turun Rp 21 Ribu, Hari Ini Rp 1,96 Juta per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang atau emas Antam hari ini Sabtu, 26 April 2025 turun menjadi Rp 1.965.000 per gram. Bila dibandingkan dengan kemarin, harga emas Antam hari ini turun sebesar Rp 21 ribu dari Rp 1.986.000 per gram.

Sejak awal bulan April 2025 hingga hari ini, harga emas Antam telah naik sebesar Rp 139 ribu per gram. Pada 1 April 2025, harga emas Antam tercatat masih Rp 1.826.000 per gram. Sepanjang bulan ini, harga emas Antam tertinggi menyentuh angka Rp 2.039.000 per gram, tepatnya pada 22 April 2025.