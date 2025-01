4 Perubahan yang Terjadi dalam Makan Bergizi Gratis: dari Anggaran sampai Nama

Saat kampanye, program bagi-bagi makanan untuk meningkatkan gizi generasi muda disebut oleh pasangan Prabowo-Gibran sebagai 'makan siang gratis'. Namun pada Mei 2024, Prabowo menggantinya dengan 'makan bergizi gratis'

Saat kampanye pilpres, Prabowo menjanjikan akan menyiapkan anggaran Rp460 triliun per tahun untuk makan siang gratis.

"Sekitar 460 triliun lebih. Everybody will ask, uangnya dari mana? APBN sekarang, alokasi untuk Bansos itu adalah Rp 493 triliun, hampir Rp 500 triliun. Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer is so easy. Apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan?" katanya di Ritz Carlton, Jakarta pada Rabu, 31 Januari 2024.