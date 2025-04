4 Saham Rekomendasi Indo Premier Sekuritas Pekan Ini

Perdagangan saham pekan ini hanya akan berlangsung selama empat hari, yakni 14 hingga 17 April 2025. Adapun empat saham yang direkomendasikan IPOT untuk perdagangan pekan ini antara lain PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk. (INKP), dan Premier ETF Indonesia Financial (XIIF).

David menjelaskan, ada dua sentimen global dan satu sentimen domestik yang memicu pelemahan IHSG pekan lalu. Dari faktor global, sentimen pertama adalah harga emas dunia. Dia mengatakan, harga emas telah melonjak melewati US$ 3.200 per ons, didorong oleh pelemahan dolar AS dan meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah volatilitas pasar serta ketegangan perdagangan yang sedang terjadi. "Investor beralih ke emas sebagai lindung nilai terhadap potensi penurunan ekonomi dan fluktuasi mata uang," tutur David.