6 Juta Kendaraan Melintas di Tol Jasa Marga di Libur Nataru

Lebih lanjut, Lisye menyampaikan bahwa rata-rata kecepatan kendaraan di jalan tol wilayah Jakarta sampai Jawa Tengah maupun sebaliknya mengalami peningkatan. Untuk kendaraan rute Jakarta-Semarang, kecepatan rata-rata tercatat 81,4 kilometer per jam atau meningkat 2,7 persen dibanding tahun lalu 79,3 kilometer per jam. Sementara itu, kecepatan rata-rata kendaraan rute Semarang-Jakarta terpantau di angka 77,8 kilometer per jam atau meningkat 3,1 persen dari kecepatan periode sebelumnya, yakni 75,5 kilometer per jam.