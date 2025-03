Ada Lonjakan Gadai Menjelang Lebaran, INDEF: Sinyal Daya Beli Melemah

TEMPO.CO, Jakarta -Tren peningkatan transaksi gadai menjelang Idul Fitri kembali terjadi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai lonjakan ini bukan sekadar kebiasaan musiman, tetapi mencerminkan daya beli masyarakat yang melemah. "Kalau konsumsi saat perayaan memang naik, itu wajar. Tapi masyarakat yang punya uang tidak akan menggadaikan barangnya,” ujar Esther saat dihubungi Tempo, Jumat, 15 Maret 2025.