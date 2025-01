Alibaba Group Bakal Gelar 11.11 Global Shopping Festival

TEMPO.CO, Jakarta - Alibaba Group bakal menggelar 11.11 Global Shopping Festival. Festival tahunan yang diadakan setiap 11 November ini memperkenalkan konsep retail baru sebagai fokus tahun ini. Konsep itu memperlihatkan masa depan retail dengan menanamkan elemen toko fisik di media sosial, konten interaktif, dan hiburan dalam satu ekosistem yang belum pernah dilakukan.



"Event 11.11 Global Shopping Festival merupakan kolaborasi bisnis berskala besar yang menyatukan konsumen, pedagang, perusahaan logistik, institusi keuangan, toko online dan fisik, serta pusat perbelanjaan di seluruh dunia," ujar CEO Alibaba Group Daniel Zhang dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 November 2017.



Bisnis online yang dipimpin Jack Ma itu bakal berkolaborasi dengan 52 pusat perbelanjaan untuk mendirikan 60 toko kecil yang didukung dengan konsep New Retail di 12 kota di Cina. Konsumen dapat merasakan pengalaman baru saat mengunjungi toko-toko tersebut. Salah satunya mencoba lipstik menggunakan augmented reality (AR). “Festival tahun ini merupakan kesempatan yang baik untuk menunjukkan inisiatif New Retail yang dipelopori Alibaba,” kata Zhang.



Dengan platform media dan e-commerce miliknya, Alibaba juga bakal menghadirkan pengalaman baru untuk konsumen, di mana penonton acara peragaan busana See Now, Buy Now bisa langsung membeli produk yang diperagakan. Zhang mengatakan tahun ini menjadi saat yang tepat menerapkan kembali konsep retail as entertainment, yang pertama kali diterapkan tahun lalu.



Festival belanja tersebut diselenggarakan sejak 2009. Bentuknya terus berevolusi, mulai awalnya penjualan online 24 jam menjadi festival belanja 24 hari, baik di platform online maupun pusat perbelanjaan.



Promosi dan penawaran itu bisa dinikmati konsumen di seluruh dunia. Masyarakat internasional juga bisa memiliki koleksi Taobao dari platform Lazada. Alibaba mengakuisisi saham Lazada pada April 2016.



Acara 11.11 Countdown Gala Celebration akan diselenggarakan pada 10 November 2017 di Mercedes Benz Arena, Shanghai, Cina. Untuk kedua kalinya, acara ini akan dipimpin produser Hollywood, David Hill. Acara ini akan disiarkan langsung di tiga saluran televisi ternama di Cina, yaitu Zhejiang TV, Shenzhen TV, dan Beijing TV. Turut dihadirkan penyanyi serta selebritas ternama, yang namanya akan segera diumumkan.