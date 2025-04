Trump Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke RI, Pemerintah akan Kirim Delegasi Khusus ke AS

Airlangga memaparkan Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS. Tim lintas kementerian dan lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto disebut telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

Koordinasi dilakukan beserta perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional. "Pemerintah akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” ucapnya lewat pernyataan resmi, Kamis, 3 April 2025.

Seperti diketahui Presiden AS Donald Trump secara resmi menerapkan tarif dasar sebesar 10 persen terhadap impor dari semua negara yang masuk ke AS. Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff kepada Indonesia sebesar 32 persen. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.