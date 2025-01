Andika First Travel: Tak Ingin Bawa Utang Hingga ke Akhirat

TEMPO.CO , Jakarta -Bos PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel , Andika Surrachman berjanji akan memberangkatkan jamaah umrah adalah demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal itu disampaikan Andika dalam proposal perdamaian dalam persidangan rapat kreditur di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa, 5 Desember 2017.

Pada 30 November pula, tim pengurus PKPU First Travel mengirimkan undangan kepada para kreditur untuk menghadiri rapat hari ini. Dalam surat itu, tertulis bahwa agenda rapat pada Selasa, 5 Desember 2017 yaitu pembahasan rencana perdamaian dalam masa PKPU tetap (lanjutan 5).

Perkara PKPU First Travel terdaftar di PN Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst sejak 25 Juli lalu. First Travel menjadi termohon dengan pemohon sebanyak tiga orang, yakni Hendarsih, Euis Hilda Ria, dan Ananda Perdana Saleh.

PKPU tersebut menyangkut kasus penipuan yang disangkakan kepada First Travel. Andika dan Anniesa Desvitasari Hasibuan, serta Siti Nuraida “Kiki” Hasibuan menjadi tersangka dalam perkara ini. Akibat tindak penipuan tersebut, mereka merugikan lebih dari 50 ribu jamaah umrah yang telah membayar dan dijanjikan perjalanan. Setiap orang telah membayar setidaknya Rp 14,3 juta kepada First Travel. Sebagian orang membayar lebih untuk biaya tambahan lainnya yang diminta First Travel.