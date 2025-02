ASDP Terapkan Tiket Online Ferizy di 40 Pelabuhan

Sejak Mei 2020, ASDP telah mengadopsi layanan tiket online di lintasan utama Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk. Penerapan sistem ini terbukti mengurangi antrean di pelabuhan, memperlancar arus kendaraan, serta menyeimbangkan kapasitas angkut kapal dengan permintaan penumpang dan kendaraan. Pengguna jasa kini hanya bisa masuk pelabuhan sesuai jadwal keberangkatan yang dipilih dan mengikuti sistem first in, first out (FIFO) setelah check-in.