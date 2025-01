Aset Kripto Resmi Diawasi OJK

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, selain menerima peralihan tugas aset keuangan digital termasuk aset kripto, OJK juga akan menerima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif keuangan dengan underlying efek, di antaranya indeks saham dan saham tunggal asing. Pengalihan tersebut, kata Mahendra, bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, dan regulasi setara (same activity, same risk, same regulation).