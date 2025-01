Better Artinya Apa? Ini Penjelasan dan Contoh Kalimatnya

Melansir Kamus Cambridge , kata better secara harfiah berarti lebih baik. Selain itu, kata better juga didefinisikan sebagai mempunyai standar yang lebih tinggi, lebih cocok, lebih sesuai, memuaskan, menyenangkan, atau efektif daripada benda atau orang lain; serta kondisi tubuh yang kembali sehat.

Kemudian, berdasarkan Merriam Webster , better mempunyai beberapa arti, seperti lebih dari setengah; peningkatan kesehatan fisik atau mental; lebih menarik, disukai, atau terpuji; lebih menguntungkan atau efektif; serta peningkatan akurasi atau kinerja. Kata better juga berarti melampaui dalam hal keunggulan.

- Syukurlah, kalau kesehatanmu sudah better daripada kemarin.

Perbedaan Better, Best, dan Good

Bagi beberapa orang, membedakan better, best, dan good masih cukup sulit untuk dilakukan. Secara sederhana, better memiliki arti lebih baik, best berarti terbaik, sedangkan good artinya baik.