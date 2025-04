Bos BI Menanggapi Kritik AS soal QRIS: Kami Adopsi dari Standar Global

Respons BI soal QRIS Diprotes USTR: Kartu Kredit AS Masih Dominan

QRIS masuk dalam daftar hambatan perdagangan yang dikeluhkan pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia. Keberatan AS disampaikan dalam dokumen 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR). Hambatan-hambatan perdagangan dalam dokumen tersebut menjadi salah satu dasar penerapan tarif resiprokal sebesar 32 persen oleh AS terhadap produk-produk asal Indonesia.