BPS: Garis Kemiskinan Mencerminkan Kebutuhan Riil Masyarakat Indonesia

BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan atau cost of basic needs yang dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp 595.242 per bulan. Namun, kata Amalia, konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per individu. Rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp 2.803.590 per bulan. Garis kemiskinan juga berbeda untuk setiap provinsi, sebab ada perbedaan dalam tingkat harga, standar hidup, dan pola konsumsi di masing-masing daerah.

Bank Dunia memiliki tiga pendekatan atau garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara. Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dolar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli. Adapun US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp 5.993,03.

Dalam laporan Bank Dunia, angka 60,3 persen didapatkan dari penghitungan PPP sebesar US$ 6,85 per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income). Dengan Gross National Income per kapita sebesar US$4.879, Indonesia masuk ke dalam kategori menengah atas. Namun, pendapatan ini masih mendekati batas bawah dalam range kategori tersebut yang berkisar antara US$ 4.516 - US$ 14.005.