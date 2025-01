Bursa Berjangka Komoditi RI Masih Tertinggal, Apa Indikatornya?

Head of Corporate Secretary Kliring Berjangka Indonesia Agung Waluyo menyatakan, hingga kini Indonesia masih kalah jauh dibandingkan Malaysia untuk perdagangan berjangka komoditi. "Dilihat dari volume transaksinya saja, Malaysia bisa 26 kali lebih besar dibandingkan Indonesia," kata Agung dalam kegiatan edukasi bursa berjangka ke sejumlah wartawan di Palembang, Ahad, 15 Oktober 2017.

Oleh karena itu, menurut Agung, dibutuhkan upaya serius dari berbagai pihak jika ingin memajukan BBK ini. Indonesia sebenarnya dapat saja mencontoh cara Malaysia dalam menstimulus pertumbuhannya. "Keseluruhan Kementerian di Malaysia berupaya menjadi komoditi yang mereka awasi masuk dalam bursa," ucapnya. Melalui cara ini pula, bursa komoditi berjangka bisa tumbuh di beberapa kota di Amerika Serikat seperti di New York dan Chicago.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Divisi IT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) Lukas Lauw bahwa pertumbuhan bursa komoditi di Indonesia sangat lambat meski sudah 17 tahun berkiprah. "Hingga kini bisa dikatakan masih bayi, belum take off," ucapnya. "Karena jujur saja, hingga kini sulit untuk mengalihkan investor yang sudah kadung bergabung dengan bursa lain untuk masuk ke bursa dalam negeri."