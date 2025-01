Cara Mendaftar Face Recognition via Aplikasi KAI

Untuk menggunakan layanan ini, masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Access by KAI. Proses registrasi meliputi pengunggahan data pribadi dan foto selfie yang akan diverifikasi oleh sistem. Penumpang cukup memindai wajah mereka di gerbang boarding untuk melanjutkan perjalanan .

Tata Cara Pendaftaran Face Recognition via Aplikasi Access by KAI:



1. Buka tab menu akun pada Access by KAI.

2. Pilih menu Registrasi Face Recognition.

3. Bacalah syarat dan ketentuan registrasi dan klik “Setuju” setelah memahami.

4. Periksa kembali data diri seperti Nama Lengkap, NIK, dan Tanggal Lahir. Klik “Foto Selfie” untuk melengkapi proses verifikasi.

5. Ikuti ketentuan pengambilan foto selfie yang benar. Klik “Ambil Foto KTP” untuk mengambil foto selfie.

6. Setelah foto selfie dan data diri sudah lengkap dan sesuai, klik “Daftar Sekarang”.

7. Konfirmasi data yang diberikan, lalu klik “Ya, Daftar” untuk menyelesaikan pendaftaran.

8. Proses registrasi berhasil dan selesai.