Daftar Direktur dan Komisaris Terbaru MIND ID, Ada Eks Presdir Freeport

Sebelum bergabung dengan MIND ID, Akhmad Fazri menjalankan karier profesionalnya sebagai Kepala Divisi Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI. Peraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Maryland, Amerika Serikat pada 2009 tersebut juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan BRI.

Fuad Bawazier pernah menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di era Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998. Dia merupakan lulusan sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1974; lulusan master (S2) Economic Institute Boulder Colorado, Amerika Serikat; dan S3 University of Maryland.

Komisaris Independen MIND ID Pamitra Wineka dalam karier profesionalnya pernah menjadi Staf Khusus CEO Goto Gojek Tokopedia Tbk dan Komisaris Goto Financial. Lulusan S2 Economics di University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2011 tersebut juga sempat bekerja di PT Bank Neo Commerce Tbk, TaniHub Group, PT Trimuda Nuansa Citra Tbk, dan Bank Dunia.