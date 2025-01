Daya Beli Melemah, INDEF Minta Pemerintah Hati-hati Susun Kebijakan

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah lebih teliti menyusun kebijakan yang terkait dengan melemahnya pertumbuhan konsumsi masyarakat atau penurunan daya beli.



Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal November 2017, pertumbuhan konsumsi masyarakat memang melambat dari angka 4,95 persen pada triwulan II 2017 menjadi 4,93 persen pada triwulan III.



