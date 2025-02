Deretan Kritik Ekonom soal Pemangkasan Anggaran Prabowo: Efek Ganda Ekonomi hingga Penderitaan ASN

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Mohamad Fadhil Hasan menyebut kebijakan pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto akan berdampak secara makro. Pasalnya, kebijakan itu tidak mengubah postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.