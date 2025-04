Dirut Pegadaian Sebut Aksi Borong Emas Bukan FOMO

Direktur Utama PT Pegadaian , Damar Latri Setiawan, dengan tegas menyatakan bahwa fenomena ini bukan dilandasi oleh fear of missing out (FOMO) atau rasa takut ketinggalan, melainkan refleksi dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan aset di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Harga emas di pasar domestik menunjukkan stabilitas pada Ahad, 20 April 2025, meskipun sempat mengalami fluktuasi di hari-hari sebelumnya. Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas batangan Antam berada di angka Rp 2.034.000 per gram, emas UBS Rp 1.993.000 per gram, dan Galeri24 Rp 1.964.000 per gram. Ketiga produk tersedia dalam beragam ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.