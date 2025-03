Diskon Tol Trans Jawa dan Penerapan Sistem One Way Nasional Saat Arus Mudik Lebaran 2025

Coorporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi pengguna jalan, tetapi juga bagian dari komitmen Jasa Marga dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis Environment, Social, and Governance (ESG).

“Pada H-3 Idul Fitri, kami akan terapkan one way nasional untuk mengurai kemacetan. Kami juga akan menerapkan one way saat arus balik, dengan pengumuman lebih lanjut mengenai jadwal penerapannya,” jelasnya sebagaimana dilansir dari Antara.