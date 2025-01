Dolar Terus Menguat, Rupiah Lanjutkan Pelemahan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah masih berlanjut pada akhir perdagangan hari ini, Kamis, 19 Oktober 2017. Rupiah ditutup melemah 0,01 persen atau 2 poin di Rp 13.515 per dolar Amerika Serikat (AS), setelah dibuka stagnan di level Rp 13.513. Sepanjang perdagangan hari ini, rupiah bergerak di kisaran Rp 13.508–Rp 13.532 per dolar AS.