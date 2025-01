Dosen ASN Ancam Unjuk Rasa Tuntut Tukin yang Belum Dibayar 5 Tahun, Apa Itu?

Dosen ASN berhak memperoleh tukin dengan besaran sesuai jabatan fungsionalnya. Untuk dosen ASN dengan jabatan fungsional asisten ahli dengan kelas jabatan 9 mendapat tukin sebesar Rp5 juta per bulan, lektor sebesar Rp8,7 juta per bulan, lektor kepala sebesar Rp10,9 juta per bulan, dan guru besar atau profesor sebanyak Rp19,2 juta per bulan.