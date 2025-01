Garuda Online Travel Fair Bidik 700 Ribu Turis Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Garuda Indonesia membidik 700 ribu pembeli mancanegara dalam gelaran Garuda Indonesia Online Travel Fair fase ketiga. Direktur Marketing & IT Garuda Indonesia Nina Sulistyowati mengatakan target turis mancanegara itu baru kali ini dicanangkan dalam gelaran itu. "Kami menargetkan 700 ribu seat untuk mancanegara. Kalau bisa tercapai 80 persen, alhamdulillah," ujarnya di Hard Rock Cafe, Jakarta, Senin, 20 November 2017.



Simak: Garuda Online Travel Fair Dipuji Kementerian Pariwisata



Dia mengatakan target itu sesuai dengan tema yang diusung, yakni "Nusantara Mendunia". Gelaran itu, menurutnya, adalah bentuk dukungan maskapai pelat merah tersebut terhadap target kunjungan wisata Indonesia, yakni 20 juta turis pada 2019. “Karena itu, GOTF fase ketiga ini juga kami laksanakan di kantor-kantor perwakilan kami di luar negeri," ujarnya.



Destinasi domestik yang menjadi andalan dalam pergelaran kali ini, kata Nina, di antaranya Belitung, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Sorong, dan Manado. Dalam gelaran kali ini, maskapai penerbangan nasional itu menyediakan hingga tiga ribu kursi dengan periode penerbangan hingga satu tahun ke depan. Adapun proporsi target penjualan adalah 2,3 juta tiket untuk pelancong lokal dan 700 ribu untuk turis mancanegara.



Untuk menggaet turis asing, Garuda akhirnya menggandeng mitra yang dinilai memiliki jaringan internasional yang kuat. "Kita bekerja sama dengan HSBC Indonesia yang sudah mempunyai global network," kata Nina.



Kerja sama ini sekaligus menandai kolaborasi pertama sejak PT Bank HSBC Indonesia menyelesaikan integrasinya pada awal 2017. “Dengan jaringan kami yang luas, baik secara global maupun lokal, kami percaya kami adalah mitra yang tepat bagi GOTF, terutama untuk membawa destinasi Indonesia lebih dikenal masyarakat global,” kata Direktur Retail Banking and Wealth Management PT Bank HSBC Indonesia Blake Hellam.



Head of Customer Value Manajemen HSBC Indonesia Dewi Tuegeh mengatakan perusahaannya bakal mendukung program tersebut dengan mengombinasikan jaringan global yang luas dengan program Home and Away. Program itu, kata Dewi, menawarkan keuntungan bagi nasabah kartu kredit HSBC secara global untuk dinikmati di berbagai outlet di dunia. "Kami juga mempromosikan GOTF ini di website HSBC di Hong Kong, Cina, Malaysia, Singapura, dan Inggris. Jadi nasabah kami di negara-negara itu juga bisa menikmati GOTF dan keindahan yang ditawarkan Indonesia.” ucapnya.



Garuda Indonesia kembali menggelar online travel fair mulai hari ini hingga 30 November 2017, yang dibuka secara bertahap, yakni 21-23 November untuk first class dan bisnis class, dan pada 24-30 November untuk semua kelas.



Dalam gelaran kali ini, Garuda Indonesia menargetkan pendapatan Rp 175 miliar, 2 juta pengunjung website, dan 50 ribu pengunduh baru mobile app Garuda Indonesia. Pada 2017, Garuda Indonesia telah melaksanakan GOTF fase pertama pada Maret-April lalu, yang berhasil memperoleh pendapatan penjualan Rp 162 miliar, 1,7 pengunjung website, dan 32 ribu pengunduh baru mobile app Garuda Indonesia. Adapun GOTF fase kedua dilaksanakan pada Agustus lalu dan berhasil meraih penjualan Rp 173 miliar, hampir 2 juta pengunjung website, serta lebih dari 50 ribu pengunduh baru mobile app.



Penawaran tersebut dapat diakses melalui microsite Garuda Indonesia Online Travel Fair www.garuda-Indonesia.com/gotf, website Garuda Indonesia www.garuda-Indonesia.com, dan mobile app Garuda Indonesia.



CAESAR AKBAR