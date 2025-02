Gubernur BI: Simpan 100 Persen Devisa Hasil Ekspor di Dalam Negeri Perkuat Rupiah dan Ekonomi Nasional

Kebijakan itu diatur dalam PP No. 8 Tahun 2025, yang merevisi aturan sebelumnya yang hanya mewajibkan 30 persen DHE ditempatkan dalam sistem keuangan nasional. Dengan ketentuan baru ini, eksportir SDA diwajibkan menyimpan 100 persen DHE selama 12 bulan di rekening khusus dalam negeri, sebelum dapat digunakan untuk kepentingan lain.

Salah satu manfaat utama dari kebijakan ini, menurut Perry, adalah meningkatnya pasokan valuta asing dalam negeri, yang pada akhirnya memperkuat rupiah terhadap dolar AS. BI memperkirakan dengan aturan ini, jumlah devisa yang tersimpan di rekening khusus bisa naik signifikan dari US$ 13 miliar menjadi US$ 80 miliar pada akhir 2025.