Harga Daging Sapi Naik, KSP Minta Pelaku Usaha Segera Realisasi Impor

TEMPO.CO , Jakarta -Pelaksana tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono mengungkap harga daging sapi saat ini telah melejit hingga Rp 134 ribu per kilogram. Harga ini melampaui harga acuan penjualan sebesar Rp 130 ribu kilogram.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, pemerintah menetapkan harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk komoditas daging sapi segar atau chilled paha depan sebesar Rp 130 ribu per kilogram, daging sapi segar paha belakang Rp 140 ribu per kilogram, dan daging sapi paha depan beku jenis chuck, blade, dan sengkel sebesar Rp 105 ribu per kilogram.