Harga Honda Scoopy 2025 Terbaru dan Spesifikasinya

Setelah mengalami lima kali pengembangan sejak dirilis pada 2010, New Honda Scoopy 2025 kini hadir dengan konsep Totally Unique. Lantas, berapa harga Scoopy terbaru?

Harga Scoopy 2025

Melansir laman resmi AHM, berikut daftar harga New Honda Scoopy on the road (OTR) DKI Jakarta per Rabu, 1 Januari 2025: