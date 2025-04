Hari Ketiga Lebaran, Harga Cabai, Bawang Putih dan Bawang Merah mulai Turun

"Kemarin saya jual cabai rawit merah Rp 125 ribu per kilogram," kata Ahmad Udin yang menjaga kios ibunya di Pasar Bintang Mas, Jakarta Barat, pada Rabu, 2 April 2025. Kendati harga cabai sudah turun Rp 5.000 dibanding kemarin, Udin menyebut harga itu tidak normal. Menurut Udin, harga cabai rawit normal berada di kisaran Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram.

Terakhir, ia menjual cabai rawit dengan kisaran itu sebelum Ramadan 2025. Kendati turun, harga itu melebihi harga acuan penjualan (HAP) cabai rawit merah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 40 ribu hingga Rp 57 ribu per kilogram. Komoditas cabai lain yang harganya turun ialah cabai merah keriting. Hari ini Udin menjualnya seharga Rp 100 ribu per kilogram, sementara kemarin harganya mencapai Rp 120 ribu per kg.

Hal itu berlaku juga untuk komoditas cabai merah keriting yang kemarin dijual hingga Rp 150 ribu per kg tapi hari ini turun menjadi Rp 120 ribu per kilogram. Namun, harga itu jauh melonjak bila dibandingkan dengan HPP cabai rawit merah Rp 37 ribu hingga Rp 55 ribu per kilogram. Selain cabai, komoditas bawang juga terpantu harganya mulai melandai. Bawang merah dan bawang putih hari ini dijual Rp 70 ribu per kilogram, lebih rendah Rp 10 dibanding kemarin.