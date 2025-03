Impor Bawang Putih Lamban Terealisasi, Kemendag: Importir Wait and See Operasi Pangan

Keterlambatan realisasi impor bawang putih disinyalir mengakibatkan harga produk hortikultura itu naik. Berdasarkan Kemendag hari ini, harga bawang putih grade A jenis kating mencapai Rp 44.300 per kilogram, di atas harga eceran tertinggi Rp 38 ribu per kilogram. Sedangkan harga bawang putih grade B atau honan di angka Rp 44.900 per kilogram.