Ini Dia Nama Boneka The Sacred Riana, Intip Kesulitan Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Di balik penampilan yang misterius dan tanpa ekspresi, ilusionis The Sacred Riana juga mendapati kesulitan saat tampil di ajang pencarian bakat Asia's Got Talent 2.



Menurut manajer Riana, Bow Vernon, salah satu kesulitannya adalah soal membawa properti ke negeri jiran tempat Asia's Got Talent berlangsung.



"Kalau Riana perform selalu bawa properti sendiri, karena propertinya besar, paling sulit membawa semuanya lewat udara datang tepat waktu," kata Bow di Jakarta, Selasa.



Namun kendala itu bisa diatasi karena pihak Asia's Got Talent bisa menyediakan beberapa hal yang dibutuhkan The Sacred Riana.



Riana yang mengusung aliran Bizarre Illusionist menampilkan pertunjukan berbau horor dan mistis, meski semua trik sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika. The Sacred Riana menciptakan ilusi agar penonton merasa semua penampilannya memang benar-benar berbau mistis.



Asia's Got Talent bukan panggung pertama Riana di layar kaca. Lima tahun lalu, ia pernah muncul di acara "Hizteria" dan "Stand Up Magician". Dia juga menjadi peserta The Next Mentalist yang tayang pada 2013-2014.



Di acara The Next Mentalist, karakter "The Sacred Riana" digodok oleh Riana dan tim kreatif ditambah dengan masukan dari Deddy Corbuzier.



Setelah vakum di televisi selama tiga tahun, Riana memutuskan untuk muncul kembali di acara Asia's Got Talent di mana ia keluar jadi pemenang.



Saat kabar baik itu diumumkan, The Sacred Riana tetap mempertahankan karakternya sebagai gadis misterius dan pendiam.



"Kita bahagia," ucap The Sacred Riana pendek saat ditanya tanggapan soal kemenangannya.



"Kita" yang dimaksuda adalah Riana dan boneka berpenampilan seram bernama Riani yang hampir tak pernah lepas dari tangannya.